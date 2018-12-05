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05.12.18 06:42

Якутия и Хоккайдо в 2019 году подпишут торговое соглашение

© РИА Новости. Сергей Черных
5 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Якутии в 2019 году подпишут соглашение о сотрудничестве с руководством крупных корпораций и властями Хоккайдо (Япония), сообщает в среду пресс-служба регионального главы и правительства.

"Глава Якутии Айсен Николаев встретился с губернатором префектуры Хоккайдо госпожой Харуми Такахаси. Стороны заявили о планах разработать и подписать соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между регионами в 2019 году. Намерения указаны в совместном протоколе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество планируется развивать в области культуры, образования, здравоохранения, спорта, международного туризма и других гуманитарных сферах. Перспективным названо сотрудничество между образовательными организациями, установление межрегионального шефства над школами регионов, связей между федерациями регионов по зимним видам спорта, а также реализация совместных туристско-рекреационных проектов.

"Обсудили необходимость продолжения совместно с "Хоккайдо Корпорэйшн" проекта по круглогодичному выращиванию овощей в зоне вечной мерзлоты с использованием японских технологий. Третий этап строительства круглогодичного тепличного комплекса "Саюри" запланирован на 2019 год, площадь теплицы должна достигнуть 3,2 га. Выход на проектную мощность ожидается к 2020 году", - говорится в сообщении.

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