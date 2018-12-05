Жительница Камчатки отсудила у роддома миллион рублей за заражение сына

05.12.18 06:47

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Камчатский краевой суд постановил взыскать с городской больницы ;№2 Петропавловска-Камчатского 1 млн 100 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу местной жительницы и ее сына, подхватившего инфекцию в роддоме, сообщает в среду пресс-служба суда.

Инцидент произошел в конце прошлого года. При переводе матери и ее новорожденного сына из родильного отделения больницы №2 в краевую детскую больницу у младенца выявили инфекционное заболевание.

"Считая, что новорожденный мог его получить только при нахождении в родильном отделении больницы, представитель несовершеннолетнего подала иск к больнице и министерству здравоохранения Камчатского края о компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

Но Петропавловск-Камчатский городской суд отказал в удовлетворении этого иска. Апелляционную жалобу в краевой суд подала региональная общественная организация по защите прав потребителей "Защита потребителя".

В суде апелляционной инстанции выяснилось, что у нескольких сотрудников, принимавших роды, при плановом осмотре был выявлен возбудитель инфекции. Также исключено было внутриутробное заражение - у матери мальчика этой инфекции не обнаружили. Представитель Роспотребнадзора не исключал возможность внутрибольничного заражения.

Судебная коллегия краевого суда решение городских коллег отменила. В пользу ребенка взыскана компенсация в 700 тыс. руб., а в пользу его матери - 400 тыс. руб.