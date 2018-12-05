Якутский аэропорт назовут именем писателя Платона Ойунского

05.12.18 06:53

© РИА Новости. Антон Денисов

5 декабря. Interfax-Russua.ru - По итогам конкурса "Великие имена России" за присвоение аэропорту "Якутск" имени писателя и общественного деятеля республики Платона Ойунского проголосовало около 30 тыс. человек, сообщает в среду пресс-служба аэропорта.

"Победителем в голосовании за имя для международного аэропорта "Якутск" стал Платон Алексеевич Ойунский. За него проголосовали 51% (30 тыс. 810 человек). 25% (15 тыс. 231 человек) сделали выбор в пользу первого президента Якутии Михаила Николаева, 18% (10 тыс. 812 чел.) - первого якутского летчика Валерия Кузьмина, 5% (3 тыс. 126 чел.) проголосовали за путешественника Петра Бекетова", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в голосовании за имя аэропорта Якутска на сайте проекта приняли участие 59 тыс. 979 человек.

Окончательное решение о присвоении имен российским аэропортам будет принимать глава государства.