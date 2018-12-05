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05.12.18 07:18
Более 30 автобусных рейсов из Томска отменили из-за мороза
Так, не состоятся три рейса до Барнаула, два рейса до Анжеро-Судженска, два до Кемерова, два до Новосибирска, рейсы в Новокузнецк и Толмачево.
Из внутрирегиональных отменены шесть рейсов до Асина, четыре - до Кожевникова, два - до Первомайского, а также рейсы до Нарги, Романовки, Рыбалова, Бакчара, Кривошеина, Тегульдета, Александровского, Орловки и Новорождественского.
По данным синоптиков, температура воздуха в Томске в среду утром составляет минус 33 градуса.
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