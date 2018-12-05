Более 30 автобусных рейсов из Томска отменили из-за мороза

05.12.18 07:18

© РИА Новости. Руслан Кривобок

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Низкая температура воздуха стала причиной отмены более трех десятков автобусных рейсов из Томска, сообщается в среду на сайте томского автовокзала.

Так, не состоятся три рейса до Барнаула, два рейса до Анжеро-Судженска, два до Кемерова, два до Новосибирска, рейсы в Новокузнецк и Толмачево.

Из внутрирегиональных отменены шесть рейсов до Асина, четыре - до Кожевникова, два - до Первомайского, а также рейсы до Нарги, Романовки, Рыбалова, Бакчара, Кривошеина, Тегульдета, Александровского, Орловки и Новорождественского.

По данным синоптиков, температура воздуха в Томске в среду утром составляет минус 33 градуса.