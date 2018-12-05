Сильный мороз мешает поиску пропавших туристов в Хакасии

05.12.18 07:20

© РИА Новости. Альбина Олисаева

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Операция по поиску пропавшей группы туристов в окрестностях поселка Приисковый Орджоникидзевского района Хакасии продолжается, не смотря на понижение температуры до -40 мороза, сообщает республиканская пресс-служба Главного управления МЧС в среду.

"Работу спасателей серьезно осложнили низкие температуры, установившиеся в Хакасии, сегодня утром термометры в зоне поиска показали -41 градус. Сегодня поисковые работы будут продолжены, но начнутся чуть позже. Опять-таки причина - низкие температуры. Поиски будут продолжены с учетом погоды, а также той информации, которая была собрана за 11 дней поисково-спасательных работ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в поселке пройдет заседание межведомственного оперативного штаба с участием МЧС, руководства спасательных отрядов, представителей МВД, администрации Орджоникидзевского района, а также владельцев баз отдыха. Помимо непосредственной спасательной операции будет обсуждаться обеспечение туристической безопасности.

"Отдых в Приисковом полностью попадает под определение "дикий". Участники рабочей группы должны будут выработать общие правила и рекомендовать их к использованию всем организациям и частным лицам, предоставляющим услуги отдыхающим", - говорится в релизе.