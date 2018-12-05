Сибирские геологи нашли в Арктике отпечатки теплолюбивых ископаемых растений

05.12.18 07:22

Фото Института нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А.Трофимука

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А.Трофимука (ИНГГ, Новосибирск) в ходе комплексной экспедиции в дельту реки Лена нашли за Полярным кругом четкие отпечатки листьев платана, бука, ольхи, ивы и плода магнолии возрастом несколько миллионов лет, сообщает в среду пресс-служба ИНГГ.

Отпечатки были обнаружены на острове Сардах при изучении разрезов неогеновых (23 - 2,5 млн лет) и четвертичных пород.

"Эта находка стала большой неожиданностью, ведь в наши дни широколистные платаны растут только в теплых широтах - в Средиземноморье, Юго-Восточной Азии и Северной Америке", - говорится в сообщении.

До этого в отложениях разреза острова Сардах находили только минерализованные, обугленные древесные остатки и шишки хвойных, а также плоды американского серого ореха.

Отмечается, что ископаемые теплолюбивые растения в Арктике известны из отложений более древнего палеоцен-эоценового возраста (около 65-55 млн лет назад), когда даже на территории севера современной Якутии произрастали субтропические леса с пальмами и секвойями.

"Однако в более молодых отложениях в евразийской части, так далеко за Полярным кругом, отпечатки листовых флор не находили. До сих пор они описаны только из неогена Дании, Великобритании, Исландии, Аляски, о.Бэнкс (Канадский арктический архипелаг)", - сказано в сообщении.

Обнаруженные специалистами ИНГГ отпечатки оставлены листьями растений, имели возраст 23 - 11,6 млн лет, по мнению ученых, наиболее подходящие условия для произрастания широколиственных деревьев имели место в оптимум миоцена (около 16 млн лет назад), когда климат в Арктике был достаточно теплым для существования растительности подобного типа.

Считается, что в те времена материки уже занимали положение, близкое к современному.