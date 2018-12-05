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05.12.18 12:36

РФ может разместить ракеты средней дальности в Латинской Америке в случае прекращения действия ДРСМД

© РИА Новости. Алексей Филиппов
5 декабря. Interfax-Russia.ru - У России и США мало шансов сохранить договор о ракетах средней и меньшей дальности, но Россия может принять ряд мер в случае расторжения соглашения, считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.

"Надо нацеливать на их территорию, не только межконтинентальные, но и ракеты средней дальности, прежде всего крылатые. А где именно - надо изучать, это может быть Куба или еще какая-то страна Латинской Америки", - сказал Л.Ивашов "Интерфаксу".

По его мнению, еще одним шагом Москвы в случае прекращения действия договора могло бы стать заключение нового соглашения с европейскими странами. "Мы должны европейцам предложить какой-то новый договор, сформировать систему коллективной безопасности в Европе. И с европейцами договориться, чтобы не размещались ракеты меньшей и средней дальности на европейском театре возможных военных действий", - заявил генерал-полковник.

Л.Ивашов также считает, что до момента расторжения соглашения необходимо собрать российско-американскую рабочую группу, которая могла бы обсудить имеющиеся у сторон претензии друг другу, однако шансов на успех ее работы мало.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты начнут процедуру выхода из ДРСМД, если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять положения Договора.

"США объявляют о том, что РФ нарушила положения (ДРСМД - ИФ), и остановят выполнение своих обязательств по Договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его полному исполнению", - сказал М.Помпео на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.

Кроме того, альянс принял во вторник заявление, в котором содержатся обвинения в адрес РФ в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении альянса. "Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729, которая нарушает ДРСМД и представляет существенные риски для евроатлантической безопасности", - говорится в заявлении.

"Мы призываем Россию в срочном порядке вернуться к полному и достоверному соблюдению (ДРСМД - ИФ). Теперь вопрос сохранения договора зависит от России", - также говорится в нем.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия продолжает производить новые ракеты, несмотря на призывы США и других членов альянса.

По его мнению, Североатлантический альянс должен быть готов к тому, что действие ДРСМД будет прекращено.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не относятся к мнению экспертов о возможности размещения российских ракет на территории стран Латинской Америки в ответ на возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Спасибо за ваш вопрос. Мы не относимся к этой идее", - сказал Д.Песков в среду журналистам.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать отношение Кремля к высказываемой некоторыми экспертами идее о возможности размещения российских ракет на территории стран Латинской Америки в ответ на выход США из ДРСМД.

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