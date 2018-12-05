Лазерные комплексы "Пересвет" заступили на боевое дежурство в Вооруженных силах РФ

05.12.18 08:54

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство с 1 декабря, сообщает в среду газета Вооруженных сил РФ " Красная звезда ".

"Оснащение ими Вооружённых Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений. С поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчётов", - говорится в публикации.

Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, как отмечается в "Красной звезде", прошёл переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрёл необходимые теоретические знания и практические навыки.

"В ходе освоения этого современного вооружения боевыми расчётами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развёртывания и подготовки их к применению", - добавляет газета в номере за среду.

Боевой лазер "Пересвет" был назван в числе нового российского оружия президентом РФ в послании Федеральному собранию 1 марта.

Президент заявил, что в создании лазерного оружия достигнуты существенные результаты. "И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы", - сказал тогда Владимир Путин.

В июле в Минобороны РФ заявили, что боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже передан в Космические войска, военные активно отрабатывают его применение.

Начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук ранее сообщил, что подразделения, которые получили лазерные комплексы "Пересвет", прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского.

В мае занимавший тогда пост замминистра обороны Юрий Борисов (ныне вице-премьер) сообщил, что в России ведутся работы по модернизации боевого лазерного комплекса "Пересвет", он станет компактнее.