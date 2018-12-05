Аэропорту Симферополя могут дать имя художника Айвазовского

05.12.18 09:41

Фото пресс-службы аэропорта

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Жители России определись с именем для воздушных ворот Крыма, аэропорт "Симферополь" могут назвать в честь художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Итоги общенационального проекта по присвоению имен аэропортам страны подвели вечером 4 декабря. Россияне выбрали имена соотечественников для 42 аэроузлов.

В шорт-лист аэропорта "Симферополь", как сообщалось ранее, попали три варианта: имя художника Ивана Айвазовского, императрицы Екатерины II и флотоводца, адмирала Павла Нахимова.

За Айвазовского отдано 53% голосов, или 148 тыс. 859 из 277 тыс. 170, за Екатерину II - 27% (77 тыс. 055 голосов), за Нахимова - 18% (51 тыс. 256 голосов), указано на сайте проекта "Великие имена России".

"Я польщена - за прадеда отдано очень много голосов не только в Крыму, но и в России. Очень радостно, что именно именем моего предка будет названа воздушная гавань этой замечательной республики. Память об Иване Константиновиче, признание его творчества будут жить дальше", - сказала внучка художника, уроженка Австралии Аманда Роджерс. Сейчас она посещает полуостров. Слова Роджерс приводит управление информационной политики Мининформа республики.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, сейчас обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.

Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше сущестовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Южнокорейская компания разработала волнообразный дизайн фасада здания, названный "Крымской волной". Аэровокзальный комплекс способен обслуживать 6,5 млн человек в год (в 2017 году - 5,1 млн человек).

Иван Айвазовский (1817-1900) - уроженец Крыма, выдающийся маринист, меценат. Основная тема творчества художника - морские пейзажи, батальная живопись. Айвазовский за свою жизнь написал более шести тысяч полотен. Среди всемирно известных работ художника - картины "Девятый вал" и "Черное море".