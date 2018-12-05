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05.12.18 09:52
Четыре человека погибли в автоаварии на Ставрополье
"В ночь на среду, на 13 километре автодороги "Степное - Иргаклы - Ачикулак", в черте Степновкого района, водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2107. Причины аварии пока не установленные, однако пока можно сказать, что это не плохие погодные условия, на том месте не было тумана и гололеда", - сказал представитель краевой Госавтоинспекции.
Собеседник агентства уточнил, что на месте автоаварии погибли четыре человека: оба водителя 1994 и 1993 годов рождения и две пассажирки ВАЗ-2109 - это 20-летняя и 26-летние местные жительницы.
Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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