Четыре человека погибли в автоаварии на Ставрополье

05.12.18 09:52

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Два легковых автомобиля столкнулись в ночь на среду в Степновском районе Ставрополья, есть жертвы, сообщили "Интерфаксу" в краевом управлении ГИБДД.

"В ночь на среду, на 13 километре автодороги "Степное - Иргаклы - Ачикулак", в черте Степновкого района, водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2107. Причины аварии пока не установленные, однако пока можно сказать, что это не плохие погодные условия, на том месте не было тумана и гололеда", - сказал представитель краевой Госавтоинспекции.

Собеседник агентства уточнил, что на месте автоаварии погибли четыре человека: оба водителя 1994 и 1993 годов рождения и две пассажирки ВАЗ-2109 - это 20-летняя и 26-летние местные жительницы.

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.