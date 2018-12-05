ФНС добивается банкротства "Махачкалаводоканала" из-за долга почти в 600 млн рублей

05.12.18 10:08

© РИА Новости. Нина Зотина

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Республики Дагестан 27 декабря рассмотрит иск республиканского управления Федеральной налоговой службы России о признании ОАО "Махачкалаводоканал" несостоятельным (банкротом), говорится в материалах суда.

Основанием для обращения в суд послужило наличие непогашенной задолженности по налогам, сборам, пени и штрафам в общем размере 595,999 млн рублей.

УФНС также просит суд утвердить арбитражного управляющего предприятия из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия" (Нижний Новгород).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", комитет по управлению имуществом Махачкалы владеет 50% акций "Махачкалаводоканала", еще 27,78% и 22,22% принадлежат ООО "Махачкалинское взморье" и ООО "Три И" (оба - Махачкала). В 2017 году водоканал получил чистый убыток в размере 226 млн рублей, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. Выручка предприятия в прошлом году сократилась на 3,4% - до 565,282 млн рублей.

На сайте водоканала сообщается, что предприятие является крупным поставщиком питьевой воды в Махачкале. Протяженность сетей водоснабжения - свыше 530 км, фактический объем подачи воды - 260 тыс. кубометров в сутки. Численность населения, получающего услуги водоснабжения и водоотведения, составляет около 400 тыс. человек.