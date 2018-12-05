"Газпром медиа" и "Яндекс" заключили мировое соглашение

05.12.18 10:16

© РИА Новости. Валерий Мельников

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Судебный спор телеканала "Супер" (принадлежат "Газпром медиа", ГПМ) к компании "Яндекс" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в сервисе "Яндекс.Видео", завершился мировым соглашением.

"У нас заключено мировое соглашение, просим прекратить производство по иску", - заявила в среду в Мосгорсуде представитель истца.

Ожидается, что мировое соглашение заключено и с другими телеканалами холдинга.

По словам сторон, мировое соглашение заключено в связи с подписанием "антипиратского меморандума". В рамках соглашения "Яндекс" обязуется исполнять требования по удалению пиратских ссылок.

В суде стороны также отметили, что соблюдение требований меморандума позволит свести к нулю судебные разбирательства, "так как не будет предмета для исков".

1 ноября правообладатели подписали с "Яндексом", Mail.ru и Rambler меморандум по совестной борьбе с пиратством. Согласно тексту документа, правообладатели в течение трех недель создадут реестр указателей страниц сайтов в сети "Интернет", на которых незаконно размещаются (используются) аудиовизуальные произведения или информация, необходимая для их получения.

В меморандуме также указано, что все администраторы интернет-сервисов в течение 6 часов должны исключать ссылки с пиратским контентом из поисковой выдачи в РФ.

Как ранее заявил "Интерфаксу" гендиректор ГПМ Дмитрий Чернышенко, холдинг намерен проверить работу механизма подписанного с поисковиками антипиратского меморандума. Вместе с тем, в "Яндексе" считают, что меморандум делает данные иски нелогичными, ненужными и необоснованными".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, с 15 ноября "Яндекс", следуя достигнутым договоренностям, начал исключать из результатов поиска ссылки на страницы со спорным контентом.

ООО "Парнас Медиа" ("Супер") и ООО "Телеканал ТВ3" просили суд обязать ООО "Яндекс" прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещений принадлежащих им произведений на сайте поисковика, а также взыскать с компании 10 тыс. рублей по каждому заявлению в качестве компенсации за нарушение исключительного права и госпошлину в сумме 400 рублей.

В конце августа Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по просьбе телеканалов ТНТ, ТВ3, 2х2 и "Супер", согласно которым Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru ряда произведений. Речь идет о сериале "Домашний арест", проекте "Мистические истории", а также сериалах "Осторожно, земляне" и "Вне игры".