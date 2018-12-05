Боевой лазерный комплекс "Пересвет" способен поражать спутники

05.12.18 10:25

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Боевой лазерный комплекс "Пересвет" способен отражать любые воздушные атаки и бороться со спутниками на орбите, сообщили в Минобороны РФ.

"Пересвет" способен эффективно противодействовать любой воздушной атаке и даже бороться со спутниками на орбите", - говорится в публикации Минобороны РФ в Фейсбуке.

В соцсетях военного ведомства опубликованы кадры заступления на опытно-боевое дежурство новейших лазерных комплексов "Пересвет", первые образцы которых начали поступать в войска еще в прошлом году.

По данным Минобороны, все это время личный состав подразделений осваивал новинку.

В среду газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда", сообщила, что лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство с 1 декабря. "Оснащение ими Вооружённых Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений. С поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчётов", - говорится в публикации.

Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, отмечает издание, прошёл переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрёл необходимые теоретические знания и практические навыки.

Боевой лазер "Пересвет" был назван в числе нового российского оружия президентом РФ в послании Федеральному Собранию 1 марта.

Президент заявил, что в создании лазерного оружия достигнуты существенные результаты. "И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы", - сказал тогда Владимир Путин.

В июле в Минобороны РФ заявили, что боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже передан в Космические войска, военные активно отрабатывают его применение.

В мае занимавший тогда пост замминистра обороны Юрий Борисов (ныне вице-премьер) сообщил, что в России ведутся работы по модернизации боевого лазерного комплекса "Пересвет", он станет компактнее.