Военно-Грузинскую дорогу закроют для всех видов транспорта из-за ремонта моста

05.12.18 10:32

© РИА Новости. Вадим Жернов

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Военно-грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, будет закрыта с 12:00 мск среды для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"Причиной закрытия дороги стал плановый ремонт моста на территории Грузии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорога будет закрыта до особого распоряжения.