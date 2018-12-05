Роспотребнадзор контролирует загрязнение воздуха после пожара на складе бумажной продукции в Петербурге

05.12.18 10:43

© РИА Новости. Алексей Даниче

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор по Петербургу организовал комплекс санитарно-гигиенических мероприятий в связи с возникновением пожара на складе бумажной продукции в Невском районе города, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"Организован мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха в стационарных мониторинговых точках, расположенных в зоне влияния склада, а также увеличено количество мониторинговых точек с учетом метеоусловий, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью пожар повышенной сложности на складе бумажной продукции в Невском районе Петербурга был локализован.

Сообщение о возгорании в доме №29 на улице Латышских стрелков поступило в 21:56 вторника. Происходило горение склада с бумажной продукцией на общей площади 2000 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекались 13 единиц техники и 54 человека личного состава МЧС.