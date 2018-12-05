05.12.18 10:54

© РИА Новости. Валерий Мельников

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Обнародованы результаты конкурса "Великие имена России", в ходе которого россияне выбирали названия для 47 аэропортов в честь знаменитых ученых, полководцев, общественных и политических деятелей страны.

Результаты конкурса "Великие имена России" были озвучены во вторник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК). Всего в проекте принимало участие 47 российских аэропортов, свои голоса за то или иное имя отдали 5 млн человек.

В частности, аэропорт "Шереметьево" получит имя Александра Пушкина, "Домодедово" - Михаила Ломоносова, астраханский воздушный порт назовут в честь художника Бориса Кустодиева. Название волгоградского аэропорта дополнят именем легендарного летчика Алексея Маресьева.

Жители России определись с именем для воздушных ворот Крыма, аэропорт "Симферополь" могут назвать в честь художника-мариниста Ивана Айвазовского.

В честь Петра I назовут воронежский аэропорт, а именем художника Николая Рериха - горноалтайский. Калининградский аэропорт назовут в честь императрицы Елизаветы Петровны, а калужский - именем ученого Константина Циолковского.

Имя Дмитрия Хворостовского присвоят красноярскому аэропорту, а Екатерины II - краснодарскому. Магаданский аэропорт получит имя поэта и артиста Владимира Высоцкого, а ставропольский - имя полководца Александра Суворова. Воздушная гавань Южно-Сахалинска назовут в честь писателя Антона Чехова, а аэропорту Мурманска присвоят имя императора Николая II.

По словам главы Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, в некоторых регионах пройдет второй тур голосования, в частности это будет сделано в Санкт-Петербурге. Он уточнил, что выбранные людьми имена не обязательно будут присвоены аэропортам. В ближайшее время палата направит выбранные имена в правительство РФ.