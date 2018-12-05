США уведомили РФ о приостановке через два месяца участия в ДРСМД

05.12.18 11:08

© РИА Новости. Валерий Мельников

5 декабря. Interfax-Russia.ru - США в официальной ноте уведомили Россию о том, что приостановят выполнение своих обязательство по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) через два месяца, если Москва не вернется к его соблюдению, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вечером 4 декабря посольство США в России передало в МИД РФ официальную ноту с уведомлением о том, что американская сторона приостановит выполнение своих обязательство по ДРСМД через 60 дней, если Россия, как было сказано, не вернется к соблюдению его условий", - сказала в среду на брифинге в Москве М.Захарова.

Она сообщила, что в Москве, "безусловно, приняли эти документы для дальнейшей проработки".

"Я хотела бы сказать, что в этом тексте вновь воспроизведены обвинения беспочвенные, ничем не подкрепленные, в связи с якобы нарушением российской стороной этого соглашения", - отметила М.Захарова.

"Российская сторона неоднократно заявляла, что это, мягко говоря, домыслы. Никаких доказательств, которые подтверждали бы эту американскую позицию, нам так и не было предоставлено", - заявила представитель МИД РФ.

Москва выступает против слома Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), готова к диалогу по комплексу проблем вокруг договора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вновь подтверждаем нашу неизменную позицию: договор (о РСМД) - одна из ключевых опор стратегической стабильности и международной безопасности", - сказала она на брифинге в среду.

Она подчеркнула, что "Россия категорически против его (ДРСМД) слома".

"Мы готовы к диалогу во всех форматах по всему комплексу проблем, связанных с действием данного документа, разумеется, на взаимоуважительной основе без выдвижения голословных обвинений и ультиматумов", - отметила она.