Власти отменили бесплатную парковку по воскресеньям на 237 центральных улицах Москвы

05.12.18 11:29

© РИА Новости. Игорь Агеенко

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Парковки на 237 центральных улицах столицы станут платными с 15 декабря по воскресеньям.

"Утвердить перечень парковочных мест платных городских парковок, за размещение транспортных средств на которых взимается плата по воскресеньям. Настоящий приказ вступает в силу 15 декабря", - говорится в приказе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, текстом которого располагает "Интерфакс".

В приложении к приказу говорится, что в районе Арбат станут платными парковки на улице Арбат, на Арбатской площади, Новинском бульваре, Арбатском переулке, части Большой Никитской улицы и др.

В Басманном районе по воскресеньям нужно будет платить за парковку, в частности, на улицах Покровка и Маросейка, части Мясницкой, в Дорогомилово - на Украинском бульваре и набережной Тараса Шевченко, в Замоскворечье - на улицах Пятницкой и Балчуг, нечётной стороне Б.Ордынки, части Мясницкой улицы. В Красносельском районе парковка по воскресеньям будет платной в ряде мест на улице Большая и Малая Лубянка, Сретенском бульваре, Тургеневской площади, в Мещанском районе - на нечётной стороне Неглинной улицы, Рождественском бульваре, Трубной площади.

В Пресненском районе, в частности, станут платными улицы Красная Пресня, Мантулинская, Садово-Кудринская, нечетная сторона 2-й Брестской улицы, Малая Бронная, часть Большой Бронной и Большой Садовой, Большой Патриарший переулок. В Тверском районе будут платными парковки на Садовой Каретной, Садовой Самотёчной, Садовой Триумфальной улицах, Театральной площади, 1-й Брестской, 2-3-4-й Тверских-Ямских улицах, Лубянской и Новой площадях, Каретном ряду, Малой Дмитровке, Охотном ряду, Петровке. В Хамовниках платными для парковки будут улицы Остоженка, Льва Толстого, Пречистенка, Серафимовича, часть Комсомольского проспекта. В районе Якиманка - Берсеневская и Софийская набережные, четная сторона Большой Ордынки.

С 1 января 2016 года в Москве действовала постоянная бесплатная парковка по нерабочим праздничным дням, воскресеньям, выходным дням, перенесенным в соответствии с федеральным законом, и по субботам, следующим за праздничным или выходным днем.