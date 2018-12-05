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05.12.18 11:38
Формирование единой транспортной системы Москвы завершится в 2023 году - Собянин
"В 2023 планируется в основном завершить работу по формированию единой транспортной системы. К этому времени планируется запустить Большую кольцевую лини (БКЛ), несколько маршрутов Московских центральных диаметров, заработает ряд важных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ)", - сказал С.Собянин.
По его словам, это очень масштабная работа и "сверхамбициозная задача".
"Когда мы начинали эту работу, протяженность скоростных транспортных систем составляла около 300 км. А в 2023 году с учетом МЦК, МЦД и классического метро длина линий скоростного транспорта составит более тысячи километров ", - отметил мэр.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что до конца 2023 года планируется построить и ввести 135 км линий метро, 58 станций и шесть электродепо, а также шести маршрутов МЦД.
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