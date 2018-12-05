Формирование единой транспортной системы Москвы завершится в 2023 году - Собянин

05.12.18 11:38

© РИА Новости. Алексей Никольский

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Работы по формированию единого транспортного каркаса столицы будут в основном завершены в 2023 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ-Центр".

"В 2023 планируется в основном завершить работу по формированию единой транспортной системы. К этому времени планируется запустить Большую кольцевую лини (БКЛ), несколько маршрутов Московских центральных диаметров, заработает ряд важных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ)", - сказал С.Собянин.

По его словам, это очень масштабная работа и "сверхамбициозная задача".

"Когда мы начинали эту работу, протяженность скоростных транспортных систем составляла около 300 км. А в 2023 году с учетом МЦК, МЦД и классического метро длина линий скоростного транспорта составит более тысячи километров ", - отметил мэр.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что до конца 2023 года планируется построить и ввести 135 км линий метро, 58 станций и шесть электродепо, а также шести маршрутов МЦД.