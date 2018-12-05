Переселение третьей пятиэтажки по программе реновации началось в Бескудниково

05.12.18 11:48

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Переселение третьей пятиэтажки по программе реновации началось в Бескудниковском районе на севере столицы, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики города Москвы.

Там уточнили, что 17 ноября стартовало переселение из пятиэтажек 52 и 54 на Бескудниковском бульваре, а 4 декабря началось переселение дома 89 корп.1, который находится на Дмитровском шоссе.

"Суммарно в отселяемых домах насчитывается 319 квартир", - сказал глава департамента Сергей Лёвкин.

Для переселения в районе к настоящему времени переданы пять "стартовых" домов по адресам: Бескудниковский бульвар, дома 3, 5, 11 корп.1 и 13, а также новостройка на Дмитровское шоссе, 68.

"Всего в районе Бескудниковский в программу реновации включено 37 домов. Утверждено 15 "стартовых" площадок. В САО насчитывается 514 домов, подобраны 39 "стартов"". При этом, три новые площадки были добавлены 27 ноября на заседании президиума правительства две - в Дмитровском районе, одна - в Коптево, - уточнил он.

Программа реновации жилищного фонда касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Программа насчитывает 5 тыс. 171 дом.

На сегодняшний день идет переселение жителей из 28 старых домов в 22 новостройки, которые находятся в шести округах.