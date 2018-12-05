Участок федеральной трассы А-134 открыт в Воронеже после капремонта

05.12.18 11:59

© РИА Новости. Алексей Куденко

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Воронежский участок федеральной автодороги А-134 (подъездная дорога от трассы М-4 "Дон") открылся во вторник после завершения капитального ремонта, сообщает пресс-служба облправительства.

Капитальный ремонт участка дороги, расположенный на выезде из Воронежа в московском направлении, протяженностью более 12,5 км проводился с октября 2017 года по ноябрь 2018 года.

После завершения работ автомобильная дорога А-134 имеет по три основные полосы движения в оба направления и переходно-скоростные полосы. В ходе проведения работ были также отремонтированы 9 остановок, установлены шумозащитные экраны, уложено цветное покрытие противоскольжения, говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что пропускная способность одного направления автомобильной дороги до капремонта составляла 2 тыс. 980 автомобилей в час, после капитального ремонта - 5 тыс. 205 автомобилей в час. Таким образом, пропускная способность обновленной дороги выросла почти в 2 раза.

Вице-губернатор области Виталий Шабалатов, принявший участие в открытии дороги, отметил, что "для региона это - ключевая автомагистраль, связывающая Москву с южной частью страны, поэтому ее расширение является существенной поддержкой не только жителей региона, но и для всех проезжающих".

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года ФКУ "Черноземуправтодор" подвело итоги аукциона по выбору подрядчика для выполнения капремонта подъездной автодороги от трассы М-4 "Дон" к Воронежу (А-134). АО "Дороги Черноземья" стало единственным участником, цена контракта составила 1,3 млрд рублей. Согласно техзаданию, подрядчику предстояло отремонтировать почти 13 км подъездного участка автодороги, а также проложить дополнительную полосу.