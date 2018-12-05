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05.12.18 12:11
Татарстан признан лучшим спортивным регионом России
Регион был отмечен в рамках Национальной спортивной премии за 2018 год. Церемония награждения состоялась в Москве.
Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов поблагодарил за признание региона. По его словам, эта награда подводит черту под спортивным сезоном в Татарстане этого года.
"Хочется поблагодарить министра спорта России Павла Колобкова и всю большую команду Минспорта России за это признание, всех присутствующих здесь наших коллег, партнеров, с которыми мы тесно и продуктивно взаимодействуем уже несколько лет", - сказал В.Леонов.
Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес президента республики Рустама Минниханова, который не просто всячески поддерживает спорт на государственном уровне, но и сам является его большим поклонником, ведет здоровый образ жизни и является примером для всех наших жителей.
"Без булдырабыз, мы можем! Только вперед, только вместе нашей большой командой!", - заключил В.Леонов.
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