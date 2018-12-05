Татарстан признан лучшим спортивным регионом России

05.12.18 12:11

© РИА Новости. Константин Чалабов

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Республика Татарстан признана лучшим субъектом Российской Федерации в номинации "Регион России" за вклад в развитие спорта, сообщает в среду пресс-служба Минспорта региона.

Регион был отмечен в рамках Национальной спортивной премии за 2018 год. Церемония награждения состоялась в Москве.

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов поблагодарил за признание региона. По его словам, эта награда подводит черту под спортивным сезоном в Татарстане этого года.

"Хочется поблагодарить министра спорта России Павла Колобкова и всю большую команду Минспорта России за это признание, всех присутствующих здесь наших коллег, партнеров, с которыми мы тесно и продуктивно взаимодействуем уже несколько лет", - сказал В.Леонов.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес президента республики Рустама Минниханова, который не просто всячески поддерживает спорт на государственном уровне, но и сам является его большим поклонником, ведет здоровый образ жизни и является примером для всех наших жителей.

"Без булдырабыз, мы можем! Только вперед, только вместе нашей большой командой!", - заключил В.Леонов.