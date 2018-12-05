Россия ответит на нарушение США договора ДРСМД

05.12.18 12:03

© РИА Новости. Вадим Савицкий

5 декабря. Interfax-Russia.ru - США, развертывая объекты противоракетной обороны в Румынии и Польше, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"Обвинения в адрес России (по поводу нарушения Москвой ДРСМД) - это попытка закамуфлировать истинное положение дел", - сказал В.Герасимов в среду в Москве на брифинге для иностранных военных атташе.

"Реальная картина выглядит следующим образом. С 2000 года призываем американцев прекратить практику использования ракет-мишеней, имитирующих баллистические ракеты средней и меньшей дальности, при тестировании системы ПРО, что запрещено договором (ДРСМД)", - сказал В.Герасимов.

"Кроме того, развернутые в Румынии и развертываемые в Польше универсальные пусковые установки МК-41 способны запускать крылатые ракеты средней дальности, что является прямым нарушением обязательств по договору о РСМД", - заявил он.

В.Герасимов также подчеркнул, что Вооруженные силы РФ готовы нейтрализовать любые угрозы, защитить национальные интересы России и её союзников.

"Современные Вооруженные силы Российской Федерации способны нейтрализовать любые угрозы безопасности государства и гарантированно защитить национальные интересы России и ее союзников", - сказал он.

"В дальнейшем будет продолжено поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны и поддержания стратегической стабильности в мире. Для достижения этих целей мы открыты к равноправному диалогу по вопросам обеспечения военной безопасности", - сказал В.Герасимов.

Однако он подчеркнул, что Россия не вступает в разорительную гонку вооружений с США, но принимает меры для безопасности страны.

Принимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить военную безопасность России в ответ на наращивание у границ сил НАТО.

"Нами принимаются все необходимые ответные меры для обеспечения военной безопасности государства. При этом мы не увеличиваем численность Вооруженных сил и не ввязываемся в разорительную гонку вооружений", - заявил В.Герасимов.

Он отметил, что военное присутствие НАТО у границ РФ наращивается в "ответ на якобы возрастающую угрозу со стороны России".

"В восточноевропейских государствах увеличивается количество подразделений сил первоочередного задействования, строятся элементы противоракетной обороны, подготовлены передовые аэродромы, совершенствуется логистика трансграничных военных перевозок, создается система заблаговременного складирования вооружения и имущества", - сказал В.Герасимов.