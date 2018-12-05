Саратовский минздрав проверит детскую инфекционную больницу после жалоб на червей в еде

05.12.18 12:41

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Комиссия из чиновников и представителей министерства здравоохранения Саратовской области проверит жалобу пациентов на некачественное питание в инфекционной клинической больнице N5 Саратова, сообщает пресс-служба губернатора региона в среду.

"Губернатор поручил зампреду правительства области Валентине Гречушкиной и министру здравоохранения Наталье Мазиной разобраться по жалобе на некачественное питание и невозможность получить разъяснения главврача инфекционной клинической больницы N5 г. Саратова", - говорится в сообщении.

Накануне в соцсети "Вконтакте" один из местных жителей написал, что его жена с ребенком находятся в больнице N 5, где еду "все время подают с червями". В ответ на претензии по качеству питания, отмечал автор поста, "врачи хамят, а передачи не берут". Пользователь также выложил фотографию тарелки с едой, в которой находятся личинки насекомых.