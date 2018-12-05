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05.12.18 12:52

Бросковые испытания новейшей баллистической ракеты "Сармат" прошли успешно

© РИА Новости. Министерство обороны РФ
5 декабря. Interfax-Russia.ru - Бросковые испытания новейшей баллистической ракеты "Сармат" прошли успешно, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"Для замены самого мощного из находящихся на вооружении стратегических ядерных сил России ракетного комплекса "Воевода" создается комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". В этом году успешно проведены бросковые испытания данной ракеты", - сообщил В.Герасимов в среду на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Он также сообщил, что Россия развивает авиационные стратегические ядерные силы.

"Потенциал авиационных стратегических ядерных сил поддерживался путем модернизации ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, оснащения их более мощными двигателями, современным бортовым оборудованием, а также путем расширения номенклатуры применяемых средств поражения", - сказал В.Герасимов.

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