|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.12.18 13:03
Ряд вечерних междугородних автобусных рейсов отменили из-за мороза в Кузбассе
"Отменены вечерние рейсы из Кемерово и Междуреченска до Белокурихи (Алтайский край), из Новокузнецка и Междуреченска до новосибирского аэропорта Толмачево и самого Новосибирска", - сказал собеседник агентства.
Также из Новокузнецка отменены автобусы до Барнаула (Алтайский край) и Томска. Автобус из кемеровского Таштагола до Толмачева продлили до Новосибирска, при этом он не будет заезжать в Белово.
Кроме того, из-за ожидающегося похолодания до минус 40 автобусы из Кемерово и Новокузнецка до Красноярска поедут друг за другом, чтобы в случае поломки транспорта можно было без задержек доставить пассажиров.
|
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket