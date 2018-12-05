Ряд вечерних междугородних автобусных рейсов отменили из-за мороза в Кузбассе

05.12.18 13:03

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Междугородние рейсы автобусов из Кузбасса в соседние регионы отменили из-за сильных морозов, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" департамента транспорта и связи Кемеровской области в среду.

"Отменены вечерние рейсы из Кемерово и Междуреченска до Белокурихи (Алтайский край), из Новокузнецка и Междуреченска до новосибирского аэропорта Толмачево и самого Новосибирска", - сказал собеседник агентства.

Также из Новокузнецка отменены автобусы до Барнаула (Алтайский край) и Томска. Автобус из кемеровского Таштагола до Толмачева продлили до Новосибирска, при этом он не будет заезжать в Белово.

Кроме того, из-за ожидающегося похолодания до минус 40 автобусы из Кемерово и Новокузнецка до Красноярска поедут друг за другом, чтобы в случае поломки транспорта можно было без задержек доставить пассажиров.