Омскому аэропорту присвоят имя генерала Карбышева

05.12.18 13:14

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Наибольшее количество голосов в проекте "Великие имена Россия" при выборе имени для омского аэропорта получил Герой Советского Союза, генерал Дмитрий Карбышев, сообщает правительство Омской области.

"По результатам голосования, в котором участвовало более 110 тысяч человек, аэропорту "Омск-Центральный" будет присвоено имя генерала Дмитрия Карбышева. За него проголосовало более 45 тысяч человек (41%)", - говорится в сообщении.

За авиаконструктора Андрея Туполева проголосовали 30% (33 547 человек). Третье место занял актер Михаил Ульянов - 28% (31 245 голосов).

Герой Советского Союза, генерал Д.Карбышев родился в Омске. Участвовал в Русско-Японской и Первой мировой войнах. Накануне Великой Отечественной войны работал над созданием оборонительных сооружений на западной границе. В 1941 году был контужен и попал в плен. Являлся одним из активных руководителей лагерного движения сопротивления. Отказавшись сотрудничать с немцами, был казнен в лагере.

Как сообщалось, большой резонанс вызвало непопадание в шорт-лист голосования имени рок-музыканта, лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова. На предыдущих этапах его кандидатура набрала лишь 10% голосов. В поддержку присвоения омскому аэропорту имени Е.Летова активисты устроили целую кампанию.

Проект "Великие имена России" инициирован Общественной палатой РФ. По его итогам имена выдающихся соотечественников будут присвоены 47 аэропортам.