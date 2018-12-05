Силовики предлагают Путину меры контроля над оборотом оружия после трагедии в Керчи

05.12.18 13:24

© РИА Новости. Николай Хижняк

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Росгвардия и ФСБ представили президенту РФ проект комплекс мер по совершенствованию контроля над оборотом оружия после ряда происшествий с оружием, в том числе, октябрьской трагедии в Керчи, сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.

"Проведён масштабный анализ законодательства, регулирующего вопросы оборота оружия, результатом которого стал подготовленный совместно с ФСБ России и внесённый главе государства комплекс мер по совершенствованию контроля над правоотношениями в указанной сфере", - сказал В. Золотов в среду на коллегии Росгвардии.

По его словам, при разработке комплекса мер был учтён "негативный опыт резонансных происшествий с оружием последних лет, включая обстоятельства керченской трагедии".