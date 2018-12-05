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05.12.18 13:35
Память погибших при пожаре в клубе "Хромая лошадь" почтили в Перми
На сайте городской мэрии сообщается, что родственники и друзья погибших, представители городских властей и общественных организаций возложили цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев. Сразу после возложения цветов для родственников погибших был организован выезд автобуса на Северное кладбище.
В результате пожара в пермском клубе "Хромая лошадь" 5 декабря 2009 года погибли 156 человек.
В 2013 году владелец клуба Анатолий Зак был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Арт-директору клуба Олегу Феткулову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Кроме того, суды вынесли приговоры исполнительному директору клуба Светлане Ефремовой, директору ООО "Пиротехническая компания "Пироцвет" Сергею Дербеневу и его сыну Игорю Дербеневу, экс-инспектору Госпожнадзора Пермского края Дмитрию Рослякову и сотруднице пермского Госпожназора Наталье Прокопьевой.
К штрафу в размере 70 тыс. рублей был приговорен бывший глава Госпожнадзора Пермского края Владимир Мухутдинов.
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