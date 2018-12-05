Память погибших при пожаре в клубе "Хромая лошадь" почтили в Перми

05.12.18 13:35

© РИА Новости. Михаил Воскресенских

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Памятные мероприятия, приуроченные к девятой годовщине пожара и гибели 156 человек в клубе "Хромая лошадь", прошли в среду в Перми.

На сайте городской мэрии сообщается, что родственники и друзья погибших, представители городских властей и общественных организаций возложили цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев. Сразу после возложения цветов для родственников погибших был организован выезд автобуса на Северное кладбище.

В результате пожара в пермском клубе "Хромая лошадь" 5 декабря 2009 года погибли 156 человек.

В 2013 году владелец клуба Анатолий Зак был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Арт-директору клуба Олегу Феткулову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Кроме того, суды вынесли приговоры исполнительному директору клуба Светлане Ефремовой, директору ООО "Пиротехническая компания "Пироцвет" Сергею Дербеневу и его сыну Игорю Дербеневу, экс-инспектору Госпожнадзора Пермского края Дмитрию Рослякову и сотруднице пермского Госпожназора Наталье Прокопьевой.

К штрафу в размере 70 тыс. рублей был приговорен бывший глава Госпожнадзора Пермского края Владимир Мухутдинов.