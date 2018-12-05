Макаров обвинил Смольный в слабости по вопросу передачи Исаакия РПЦ

05.12.18 13:53

© РИА Новости. Игорь Руссак

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Петербурга обязаны передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, заявил спикер Законодательного собрания северной столицы Вячеслав Макаров.

"Уже два года не решается этот вопрос. В чем здесь суть? Мы обязаны исполнить федеральный закон о переводе православного собора в ведение Русской православной церкви. (...) Мне непонятна вообще позиция исполнительной власти, которая в течение двух лет размазывает сопли по щекам и переводит эту проблему в политическую плоскость", - сказал В.Макаров журналистам в среду.

Он подчеркнул, что после передачи собора РПЦ вход в Исаакий станет бесплатным для всех. В то же время В.Макаров выразил возмущение тем, что в соборе проводят экскурсии одновременно с богослужениями.

"Разве это нормально для православных людей, когда во время службы болтают, приходят с экскурсиями? Приходят люди, которым в соответствии с особыми православными канонами нельзя заходить в эти святые места? Это абсолютно неправильно", - сказал спикер Заксобрания.

"Пора прекратить размазывать сопли по щекам. Власть не должна быть дряблой, вялой, безвольной. Если хотите такое слово, власть не должна быть импотентом", - добавил он.

В январе 2017 года стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование Русской православной церкви на срок 49 лет, при этом сохранив его музейную функцию. В настоящее время собор не передан РПЦ, он по-прежнему является музеем. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пока не озвучивал своей позиции по вопросу передачи собора Церкви.

Между тем, в начале декабря 2018-го стало известно, что ГМП "Исаакиевский собор" намерен предоставить придел Святой Екатерины РПЦ для проведения церковных служб. Освящение придела и праздничная церковная служба назначена на 7 декабря. В настоящее время литургии проходят в приделе святого Александра Невского, по праздникам - в центральном приделе.