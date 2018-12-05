Электропоезд "Ласточка" между Петербургом и Тосно планируется запустить с 9 декабря

05.12.18 14:04

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Скоростной электропоезд "Ласточка" из Петербурга в Тосно планируется запустить с 9 декабря текущего года, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Отправка первого рейса в Тосно состоится с Московского вокзала Петербурга в 9.15 мск.

Время в пути составит около 46 минут. По маршруту следования поезд будет делать остановки на станциях Сортировочная, Обухово, Колпино, Поповка и Саблино.

В общей сложности на направлении Петербург-Тосно будет курсировать четыре "Ласточки".