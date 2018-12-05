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05.12.18 13:59
Задержавших украинские суда в Керченском проливе экипажи пограничников наградят почетными грамотами Госдумы
"Пограничники РФ действовали мужественно, решительно, они приняли фактически удар на себя. И мы сегодня рассмотрим вопрос о награждении почетными грамотами Государственной Думы, а это одна из высших наград Государственной Думы, решение по которому должно приниматься консенсусом", - сказал В.Володин журналистам.
Он отметил, что речь идет о награждении экипажей тех пограничных кораблей, "которые приняли участие в задержании диверсантов, которые рвались к Керченскому мосту".
По его словам, было неизвестно, какие действия можно было ожидать от украинских военных кораблей, поскольку "они были нашпигованы оружием, боеприпасами".
Пограничники, по его словам, защищали не только суверенитет страны, но и тех обычных людей, которые находились на Керченском мосту. "Мы считаем, что действия пограничников безупречны, и в этом вопросе международное сообщество должно нас поддержать, не должно быть двойных стандартов", - сказал В.Володин.
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