Прокуратура поддерживает продление ареста футболистам Мамаеву и Кокорину

05.12.18 14:26

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Прокуратура поддержала ходатайство следствия о продлении срока ареста до февраля полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину.

"Нахожу ходатайство следствия законным, мотивированным и подлежащим удовлетворению", - сказала прокурор в среду на заседании Тверского суда Москвы.

Следствие МВД просит оставить спортсменов, а также их приятеля Александра Протасовицкого и младшего брата А.Кокорина Кирилла в следственном изоляторе до 8 февраля 2019 года.

"С учетом запланированных следственных и процессуальных действий, обстоятельств расследуемых событий и тяжесть обвинения запрашиваемый следствием срок продления срока содержания под стражей обвиняемым представляется обоснованным", - сказал прокурор.

Согласно ходатайству МВД, до 8 февраля следствию необходимо получить результаты назначенных по делу экспертиз, чтобы фактически завершить расследование.

П.Мамаеву, А.Кокорину, А.Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (статья 116 УК РФ) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), К.Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

В уголовном деле речь идет о двух драках с участием футболистов 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице - в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Защита настаивает на том, что действия фигурантов должны квалифицироваться только как побои, категорически отрицая в них состав хулиганства. На очных ставках с потерпевшими обвиняемые принесли потерпевшим извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.