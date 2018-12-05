Береговой ракетный комплекс "Бал" поступил на вооружение Черноморского флота

05.12.18 14:37

© РИА Новости. Виталий Аньков

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Черноморский флот в ноябре получил береговой ракетный комплекс "Бал", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"В ноябре авиационные части ЮВО пополнило более 10 самолетов и вертолетов, на Черноморский флот поступил новый боевой корабль и береговой ракетный комплекс "Бал", - заявил В.Астафьев.

По его словам, всего в ноябре войска Южного военного округа получили на вооружение около 200 единиц военной и специальной техники.

"Третью часть от поставленных новых и модернизированных образцов составило бронетанковое вооружение и техника, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3. Кроме того, в войска связи ЮВО поступило более 40 современных комплексов спутниковой и радиосвязи", - сказал В.Астафьев.

Он отметил, что до конца года в войска ЮВО ожидается поступление ещё около 200 новейших образцов вооружения и военной техники.

"Всего в текущем году на вооружение соединений и воинских частей ЮВО поступило около 800 единиц вооружения и военной техники. Доля новейших образцов достигла 65%", - сообщил начальник пресс-службы.

3 декабря пресс-служба Черноморского флота сообщила, что личный состав противокорабельных береговых комплексов "Бастион" и "Бал" отрабатывает на крымских полигонах нанесение ракетных ударов при развертывании с марша.

"Ракетные комплексы Черноморского флота "Бал" и "Бастион" проводят плановые тренировки по нанесению ракетных ударов по морским целям", - заявили в пресс-службе ЧФ.

Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега. Комплекс "Бал" отличает высокая мобильность, возможность быстрой смены позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки.