Оборона Крыма усилена береговым ракетным комплексом "Бал"

05.12.18 14:48

© РИА Новости. Алексей Куденко

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Новый береговой ракетный комплекс "Бал" развернут в Крыму, сообщил "Интерфаксу" в среду начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Комплекс поступил на вооружение береговых войск Черноморского флота России в Крыму", - сказал он.

Ранее в среду в пресс-службе ЮВО сообщили, что Черноморский флот РФ получил комплекс "Бал" в ноябре.

Комплекс "Бал" способен поражать цели крылатыми ракетами на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега. Комплекс "Бал" отличает высокая мобильность, возможность быстрой смены позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки.

Ранее в Минобороны РФ уже сообщали, что береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" развернуты на территории Крыма.

На прошлой неделе в Крыму заступил на боевое дежурство четвертый дивизион системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф".