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05.12.18 14:48
Оборона Крыма усилена береговым ракетным комплексом "Бал"
"Комплекс поступил на вооружение береговых войск Черноморского флота России в Крыму", - сказал он.
Ранее в среду в пресс-службе ЮВО сообщили, что Черноморский флот РФ получил комплекс "Бал" в ноябре.
Комплекс "Бал" способен поражать цели крылатыми ракетами на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега. Комплекс "Бал" отличает высокая мобильность, возможность быстрой смены позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки.
Ранее в Минобороны РФ уже сообщали, что береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" развернуты на территории Крыма.
На прошлой неделе в Крыму заступил на боевое дежурство четвертый дивизион системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф".
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