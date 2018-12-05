"Единоросс" Волков избран мэром Ярославля

05.12.18 14:59

© РИА Новости. Алексей Куденко

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты муниципалитета Ярославля в среду выбрали мэра города из семи претендентов, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания.

"Владимир Михайлович Волков избран мэром города Ярославля", - объявил председатель муниципалитета Артур Ефремов по итогам голосования.

За представителя "Единой России" В.Волкова отдал голоса 31 депутат из 34, присутствующих на заседании.

Всего в законодательном органе власти Ярославля 38 депутатов. Однако четверо из них, члены фракции КПРФ, покинули зал заседаний еще до начала голосования в знак протеста. Они заявили, что выступают за проведение прямых выборов мэра.

В своем выступлении перед народными избранниками В.Волков отметил, что в своей работе будет опираться на мнение горожан, тесно взаимодействовать с депутатами и принимать выверенные решения.

Кроме того, он намерен решать проблемы долевого строительства, совершенствовать городскую среду, ввести должность главного архитектора, в будущем году планируется закупка 50 новых автобусов и 7 троллейбусов.

В.Волков отметил, что намерен отработать в Ярославле весь пятилетний срок, а в случае доверия жителей работать и дальше.

Между тем у здания муниципалитета в среду несколько человек провели одиночные пикеты с требованием проведения прямых выборов мэра.

В минувший понедельник было завершено рассмотрение заявок от кандидатов на должность мэра. Девять из десяти претендентов были допущены для выступления с докладом на заседании муниципалитета. Позднее двое отказались от участия.

Среди кандидатов были и.о. мэра Владимир Волков, "справедливоросс" Александр Бокарев, бывший депутат областной думы от партии "ПАРНАС" Сергей Балабаев, два журналиста и общественные деятели.

Прежний мэр Ярославля Владимир Слепцов в октябре сложил полномочия в связи с переходом на работу в Подмосковье. Позднее он стал главой Солнечногорского района.