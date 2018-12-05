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05.12.18 15:12

IX Международный Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня 2019 года

© РИА Новости. Ульяна Соловьева
5 декабря. Interfax-Russia.ru - IX Международный Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь об этом шла на встрече губернатора области Александра Гусева с с художественным руководителем Воронежского Камерного театра и Международного Платоновского фестиваля искусств Михаилом Бычковым.

Ожидается, что в проекте примут участие более 500 участников, которые представят 12 стран мира: Бельгию, Грузию, Германию, Францию, США, Великобританию, Швейцарию, Израиль, Южную Корею, Новую Зеландию, Испанию и Россию.

Программа Платоновского фестиваля по традиции будет складываться из отдельных блоков, в том числе "Театр", "Музыка", "Выставки", "Литература" и т.д..

Театральная программа фестиваля представлена 11 зарубежными и шестью российскими театрами. Всего в рамках форума искусств состоится 39 показов спектаклей.

В рамках музыкальной программы пройдут 11 концертов, в том числе академической музыки и направления World Music (Музыка мира).

Планируется, что самым масштабным и зрелищным мероприятием станет открытие фестиваля на Адмиралтейской площади, которое будет представлено двумя показами шоу "DoDoLand" уличного театра Grupo Puja.

Более 20 лет постановки воздушного балета уличного театра виртуозно расширяют границы восприятия зрителя, нарушая законы гравитации, отмечается в сообщении.

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