Махачкалу возглавит руководитель управы Басманного района Москвы Дадаев, сообщил глава Дагестана

05.12.18 15:38

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Дагестана определились с кандидатурой мэра Махачкалы, сообщил в среду глава республики Владимир Васильев в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

"На одном из совещаний я сказал, что подобран кандидат на должность мэра Махачкалы. Я хочу это подтвердить. Он согласован, как положено, со всеми. Это серьезная должность (...) Кандидатом подобран руководитель Басманной управы - это центральная управа города Москвы - Дадаев (Салман Дадаев - ИФ), дагестанец. Молодой, энергичный. С трудом отдал Собянин (мэр Москвы Сергей Собянин - ИФ)", - сказал В.Васильев.

Пост главы Махачкалы стал вакантным после задержания 7 ноября сотрудниками спецслужб и.о. мэра Абусупьяна Гасанова. Его подозревают в причинении ущерба в 40 млн рублей бюджета города при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ.

9 ноября Советский суд Махачкалы отправил А.Гасанова под домашний арест. Он признал свою вину.

До него на посту мэра Махачкалы был Муса Мусаев. В январе 2018 года сотрудники ФСБ задержали его по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекли ущерб на сумму свыше 48 млн рублей.

26 января Ессентукский городской суд Ставропольского края, куда М.Мусаев был доставлен после ареста, отстранил его от занимаемой должности.

15 октября 2018 года Советский суд Махачкалы приговорил М.Мусаева к 4 годам колонии общего режима.

С.Дадаев родился в 1979 году. В 2002 году окончил Дагестанский государственный университет, юридический факультет, диплом с отличием. С мая 2000 по ноябрь 2002 года - юрист второй категории юридического отдела ОАО "Сулагэнерго". С 2004 по 2004 годы возглавлял отдел коммерции и ценных бумаг, начальник юридического отдела ОАО "16-й таксомоторный парк".

С июля 2004 по март 2010 г. - ведущий специалист-юрист управы района Метрогородок города Москвы. Затем стал первым заместителем главы управы района Метрогородок Москвы по вопросам жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства. С 2012 по 2014 гг. - первый заместитель главы управы района Сокольники Москвы по вопросам экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. После этого - заместитель главы управы района Хорошево-Мневники Москвы по вопросам строительства.

С мая 2017 года по настоящее время является главой управы Басманного района Москвы.