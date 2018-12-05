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УГМК весной 2019г планирует начать строительство в Екатеринбурге Ледовой арены на месте снесенной телебашни

© РИА Новости. Константин Чалабов
5 декабря. Interfax-Russia.ru - Дочерняя компания Уральской горно-промышленной компании - АО "Ледовая арена" планирует начать весной 2019 года строительство многофункциональной Ледовой арены в центре Екатеринбурга, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" гендиректор АО Данил Крицкий.

"Ориентировочное начало строительства Ледовой арены - апрель-май 2019 года. Предварительные сроки (окончания - ИФ) строительства - 2-3 года", - сказал он.

Общий объем инвестиций в проект компания не раскрывает. Однако Д.Крицкий сообщил, что он окончательно не утвержден. "Мы сейчас занимаемся разработкой проектной документации, и общий объем (инвестиций - ИФ) станет понятен после того, как мы завершим эту работу и пройдем государственную экспертизу. Но и после этого мы не будем его (объем инвестиций - ИФ) сообщать", - добавил Д.Крицкий.

Вместе с тем он уточнил, что ориентировочная стоимость строительства аналогичных объектов составляет 5-7 тысяч евро за одно посадочное место, то есть, общая примерная стоимость их строительства составляет более 10 млн евро. Ледовая арена в Екатеринбурге рассчитана на 15 тыс. зрителей.

По мнению Д.Крицкого, проект "непременно должен стать окупаемым", однако, сроков выхода на этот этап он не назвал.

"Чтобы объект был самоокупаемым, он должен обеспечивать трансформацию трибун и поля арены - от проведения хоккейного матча до проведения концертного мероприятия в течение 24 часов", - сказал гендиректор.

Он сообщил, что в настоящее время завершена разработка концепции и дизайна Ледовой арены, согласован архитектурный облик, общие компоновочные решения, утвержден проект планировки. "Сейчас занимаемся разработкой проектной документации. К концу марта планируем завершить ее. И апрель-май отводим на государственную экспертизу. В апреле планируем выйти на (строительную - ИФ) площадку, начать подготовительные работы, вынос инженерных сетей", - сказал Д.Крицкий.

Ранее сообщалось, в августе 2017 года "УГМК-Холдинг" и министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) подписали договор о создании АО "Ледовая арена".

Уставный капитал АО составил 1 млрд 635 млн 571,155 тыс. рублей. В частности, "УГМК-Холдингу" принадлежит 981 млн 342,693 тыс. обыкновенных акций, что составляет 60% уставного капитала общества; Свердловская область в лице МУГИСО владеет 654 млн 228,462 тыс. обыкновенных акций (40% уставного капитала АО). Номинальная стоимость одной акции составляет 1 рубль.

Также сообщалось, что 24 марта 2018 года по заказу УГМК была взорвана основная часть недостроенной телебашни, на месте которой компания намерена построить ледовую арену.

Строительство телебашни началось в 1983 году, высота башни должна была составить 361 метр. Строительство активно велось несколько лет, но в 1991 году из-за перебоев с финансированием было заморожено.

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