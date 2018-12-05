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05.12.18 15:50
Международная федерация бокса поддержала перенос ЧМ-2019 из Сочи в Екатеринбург
"С международной федерацией перенос согласован", - сказал У.Кремлев "Интерфаксу".
По его словам, представители Сочи сначала не хотели, чтобы переносили чемпионат, "но мы обсудили, объяснили, что это решение федерации". "Нам это удобно не только по инфраструктуре, Свердловская область всегда помогает со всеми вопросами по проведению, там хорошие условия, бокс развивается", - сказал У.Кремлев.
Ранее федерация бокса России сообщила о переносе ЧМ-2019 из Сочи в Екатеринбург.
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