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05.12.18 15:50

Международная федерация бокса поддержала перенос ЧМ-2019 из Сочи в Екатеринбург

© РИА Новости. Виталий Аньков
5 декабря. Interfax-Russia.ru - Международная федерация бокса согласовала перенос чемпионата мира по боксу в 2019 году из Сочи в Екатеринбург, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной федерации бокса (AIBA) Умар Кремлёв.

"С международной федерацией перенос согласован", - сказал У.Кремлев "Интерфаксу".

По его словам, представители Сочи сначала не хотели, чтобы переносили чемпионат, "но мы обсудили, объяснили, что это решение федерации". "Нам это удобно не только по инфраструктуре, Свердловская область всегда помогает со всеми вопросами по проведению, там хорошие условия, бокс развивается", - сказал У.Кремлев.

Ранее федерация бокса России сообщила о переносе ЧМ-2019 из Сочи в Екатеринбург.

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