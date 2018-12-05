Предварительный выбор мест для пассажиров эконом-класса Аэрофлота станет платным

05.12.18 15:57

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 декабря. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" внедрил новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами самых низких тарифных групп "Промо" и "Бюджет".

Ранее возможности выбора места до начала регистрации у пассажиров с данной категорией билетов не было, отмечается в сообщении перевозчика.

Пока сервис доступен на рейсах "Аэрофлота" между Москвой и Магнитогорском, Саратовом и Белгородом, в дальнейшем его планируется ввести "на многих рейсах".

"Данная услуга является дополнительной, которой пассажиры смогут воспользоваться исключительно по собственному усмотрению. Те, кто не нуждается в этой опции, по-прежнему смогут выбрать место бесплатно при регистрации на рейс. Выбор места после начала регистрации на рейсах "Аэрофлота" остается бесплатным для всех пассажиров", - уточняет компания. Для пассажиров с билетами тарифных групп "Премиум" и "Оптимум", элитных участников программы "Аэрофлот Бонус", а также программ лояльности авиакомпаний альянса Sky Team такая услуга по-прежнему предоставляется бесплатно до начала регистрации.

Еще один новый платный сервис "Аэрофлота" - возможность повышения класса обслуживания с "Эконом" или "Комфорт" до "Бизнеса". Оформить услугу можно в аэропорту во время регистрации, на странице информации о бронировании либо в контакт-центре компании.

О том, что "Аэрофлот" может ввести новые платные допуслуги для пассажиров, сообщалось в августовской презентации для инвесторов компании. Инициатива была представлена в рамках стратегии управления доходами и затратами перевозчика на фоне сложных рыночных условий. Кроме платного выбора мест в эконом-классе в презентации фигурировали онлайн оформление перевозки багажа, продажа дополнительного питания и напитков на борту.