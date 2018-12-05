Суд оставил футболистов Мамаева и Кокорина в СИЗО до февраля

05.12.18 16:28

© РИА Новости. Владимир Астапкович

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Тверской суд Москвы до 8 февраля продлил срок ареста четверым обвиняемым в хулиганстве и побоях, в том числе полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Мамаева, Кокорина, (Кирилла) Кокорина и (Александра) Протасовицкого до 8 февраля 2019 года каждому", - огласил решение судья Алексей Криворучко.