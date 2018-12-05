Путин ожидает, что запасы Ямала обеспечат к 2030г добычу 310-360 млрд куб.м газа

05.12.18 16:48

© РИА Новости. Григорий Сысоев

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Сырьевая база полуострова Ямал позволит укрепить энергобезопасность России и надёжность поставок на экспорт, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска третьего (финального) газового промысла на Бованенковском НГКМ.

Председатель правления "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер напомнил: "Ровно 10 лет тому назад, в декабре 2008 года, было принято решение, и был дан старт созданию в России нового - Ямальского центра газодобычи. А сегодня базовое месторождения этого нового центра газодобычи мы вывели на заданную проектную мощность - 115 млрд кубометров газа в год".

Он добавил, что добыча газа на Бованенково будет вестись до 2128 года, то есть следующие 110 лет.

"Я хочу напомнить, что запасы газа крупнейшего на Ямале Бованенковского месторождения, которое мы сегодня в полном объеме вводим в эксплуатацию - 4,9 трлн кубометров газа. Но при этом освоение Ямала не ограничивается только Бованенково. Разведанные запасы газа на полуострове превышают 16,7 трлн кубометров газа - это вселенский масштаб. Планируется, что к 2030 году здесь будет добываться 310-360 кубических метров газа. Но и это ещё не всё. Мы развиваем провинцию, в целом двигаемся дальше. В июне текущего года принято решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения, расположенного севернее Бованенково. Начало работы там планируется уже в ближайшее время, а уже в 2023 году ожидается первая добыча - проектный уровень ее 32 млрд кубических метров газа", - добавил В.Путин.

"Параллельно продолжается геологоразведка на месторождения тамбейской группы. Это все говорит о том, что наша энергетика, газовая отрасль активно развивается. Рост газодобычи ещё больше будет укреплять энергетическую безопасность России, наш экспортный потенциал полностью обеспечит ресурсами такие новые маршруты как "Северный поток 2", строительство которого уже активно идёт", - констатировал президент.

В.Путин подытожил: "16,7 трлн кубических метров газа только на Ямале. Это огромные мирового уровня запасы газа на Ямале позволят уверенно двигаться в укреплении своей энергетической безопасности, обеспечить надёжными поставками наших партнёров за рубежом. Я ещё раз поздравляю с этим результатом, он значимый для всей экономики России. Желаю вам новых успехов!"