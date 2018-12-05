Тверская улица будет перекрыта с 29 декабря по 3 января

05.12.18 16:50

© РИА Новости. Виталий Белоусов

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Из-за подготовки и празднования Нового года Тверская улица станет пешеходной с 29 декабря по 3 января, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В ночь с 28 на 29 декабря Тверская улица будет перекрыта для подготовки проведения праздничных мероприятий", - сказал П.Бирюков на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в среду.

Он уточнил, что Тверская улица будет закрыта для народных гуляний до середины дня 3 января.