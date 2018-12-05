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05.12.18 18:01
Около 3,2 млрд рублей будет направлено на социальное развитие Бурятии и Забайкалья
"Мы немножечко, так скажем, по сусекам поскребли, где-то в пределах 3,2 млрд рублей на социальное развитие центров экономического роста уже знаем где взять. Эти средства пойдут на эти два региона (Забайкалье и Бурятию - ИФ)", - сказал Ю.Трутнев журналистам в Москве после осмотра Дальневосточной ярмарки.
По его словам, эти средства пойдут, прежде всего, на социальное развитие этих регионов.
"Я не думаю, что мы успеем это сделать в течение текущего года, это всё-таки 2019 год. В какой пропорции (распределят средства - ИФ) сейчас не скажу. Мы сейчас говорим о деньгах, связанных с социальным развитием", - добавил полпред, не уточнив источник финансирования.
Он также подчеркнул, что эти средства не будут перераспределяться с программ по развитию других регионов страны.
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