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Американский ракетный эсминец подходил к базе ВМФ России в акватории Японского моря

© РИА Новости. Денис Петров
6 декабря. Interfax-Russia.ru - Ракетный эсминец ВМС США Маккамбелл (USS McCampbell), оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", в среду в ходе похода в акватории Японского моря подошел на близкое расстояние к заливу Петра Великого близ Владивостока, где расположена главная база Тихоокеанского флота ВМФ РФ, сообщил телеканал "Си-Эн-Эн".

"Пятого декабря эсминец управляемого ракетного оружия Маккамбелл (DDG 85) провел операцию в районе Японского моря в рамках правил свободного мореплавания в международных водах", - сообщила официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США лейтенант Рэйчел МакМарр.

По ее словам, эсминец "Маккамбелл прошел вблизи залива Петра Великого для того, чтобы "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы на законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации". Она отметила, что "это относится к Японскому морю, а также другим районам по всему миру".

По словам представительницы Тихоокеанского флота ВМС США, поход американского ракетного корабля в непосредственной близости от залива Петра Великого был призван показать, что Соединенные Штаты "будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешает международное право".

Представитель ВМС США заявил "Си-Эн-Эн", что США не признают претензии России на морское пространство, заявив, что Москва претендует на районы, которые намного превышают 12 миль от российской береговой линии, гарантируемых международным правом.

Заявление было сделано на фоне недавнего инцидента в Керченском проливе, когда украинские боевые корабли незаконно пытались войти в акваторию Азовского моря.

Эсминец USS McCampbell относится к кораблям класса "Арли Берк". Всего в ВМС США имеется 66 таких кораблей. Они оснащены крылатыми ракетами "Томагавк", ракетной установкой вертикального типа Mk41 для запуска противокорабельных ракет и торпедными аппаратами.

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