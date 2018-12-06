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Проект резолюции ЕС по России не заслуживает комментария – Чижов

© РИА Новости. Максим Блинов
6 декабря. Interfax-Russia.ru - Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов считает, что поступивший на рассмотрение в четверг в Комитет Европарламента по иностранным делам проект резолюции ЕП "Состояние политических отношений ЕС - Россия" пока не заслуживает серьезных комментариев.

"Этот документ составлен одним-единственным автором - хорошо нам известной депутатом Европарламента Сандрой Калниете, которая в свое время занимала пост министра иностранных дел Латвии. Говорить о его содержании как о некоей позиции Евросоюза было бы, по меньшей мере, некорректно", - заявил высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу".

"Наверное, среди евродепутатов найдутся те, кто эту инициативу госпожи Калниете поддержит. Мы реально расцениваем расклад сил в Европарламенте. Но я допускаю, что данный документ, имеющий своего рода провокационный характер, может сыграть и позитивную роль как катализатор дискуссии на давно назревшую тему: как строить отношения с Россией. Потому что в Европарламенте в последние годы сформировалась тенденция штамповать резолюции, если не идентичного, то схожего содержания, не задумываясь ни о причинах, ни о последствиях", - сказал В.Чижов.

В проекте, по его словам, "есть такие элементы, которые, стоит надеяться, не найдут отражения в итоговом варианте".

"Это касается, в частности, предложения прекратить действие Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 1994 года, а также призывов создать некий общеесовский "список Магнитского" и остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Я бы не хотел это комментировать, потому что оно того не заслуживает", - объяснил российский постпред.

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