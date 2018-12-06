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06.12.18 09:02

Более 10 млрд рублей в 2019г выделят на поддержку многодетных семей в Якутии

© РИА Новости. Александр Пирагис
6 декабря. Interfax-Russia.ru - На рабочем совещании председателя правительства Якутии Владимира Солодова обсудили вопрос поддержки многодетных семей, в 2019 году объем финансирования должен составить более 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.

"На поддержку семей с детьми в 2018 году в республике направлено 8,41 млрд руб. Из федерального бюджета на социальные меры поддержки - 885 млн рублей, демографические меры поддержки - 214 млн рублей. В проекте государственного бюджета на 2019 год в сравнении с 2018 заложено на 300 млн руб. больше", - говорится в сообщении.

"В случае получения положительного решения в Минтруде России, объем господдержки многодетных семей в Якутии составит 10,427 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По данным министра труда и социального развития Якутии Елены Волковой, в регионе зарегистрировано 26 тыс. 174 многодетные семьи - это семьи с тремя и более детьми. При этом выделены средства для предоставления льгот, направленных на повышение рождаемости.

"Подготовлен проект закона в рамках нацпроекта о дополнительных мерах по повышению рождаемости. Запланировано предоставление единовременной денежной выплаты при рождении первого ребенка и единовременной выплаты в размере 30% от материнского капитала при рождении второго, предоставление ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет", - приводятся в сообщении слова Е.Волковой.

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