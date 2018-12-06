|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.12.18 09:13
Вертолеты ТФ впервые выполнили взлеты и посадки на палубу новейшего корвета "Громкий"
В рамках испытаний корвет впервые принял на борт палубные вертолеты морской авиации. В заливе Петра Великого два экипажа вертолетов Ка-27ПЛ во взаимодействии корабельной авиационной группой отработали посадки и взлеты с палубы корабля на стопе и на ходу.
Летчики ТОФ в дневное время и ночью выполнили порядка 30 взлетов и посадок на палубу "Громкого".
Как сообщалось, "Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.
31 августа "Громкий" для прохождения заключительного этапа испытаний был доставлен во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия.
Как сообщает пресс-служба ТОФ, корвет войдет в состав сил Тихоокеанского флота до конца года.
|
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket