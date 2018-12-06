Вертолеты ТФ впервые выполнили взлеты и посадки на палубу новейшего корвета "Громкий"

06.12.18 09:13

© РИА Новости. Виталий Аньков

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Противолодочные вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в заливе Петра Великого совершили первые взлеты и посадки на палубу новейшего корвета "Громкий" в рамках его заводских ходовых испытаний.

В рамках испытаний корвет впервые принял на борт палубные вертолеты морской авиации. В заливе Петра Великого два экипажа вертолетов Ка-27ПЛ во взаимодействии корабельной авиационной группой отработали посадки и взлеты с палубы корабля на стопе и на ходу.

Летчики ТОФ в дневное время и ночью выполнили порядка 30 взлетов и посадок на палубу "Громкого".

Как сообщалось, "Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.

31 августа "Громкий" для прохождения заключительного этапа испытаний был доставлен во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия.

Как сообщает пресс-служба ТОФ, корвет войдет в состав сил Тихоокеанского флота до конца года.