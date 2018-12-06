РЖД отменяет поезд Новосибирск-Нерюнгри, делает ежедневным поезд Новосибирск-Владивосток с вагонами до Нерюнгри

06.12.18 09:20

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 декабря. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" с вводом нового расписания с 9 декабря отменяет поезд N77/78 Новосибирск- Нерюнгри, который до настоящего времени ходил один раз в двое суток через Красноярск, Иркутск и Читу, следует из материалов на сайте РЖД.

При этом поезд N7/8 Новосибирск- Владивосток, также выполнявший рейс один раз в два дня, с 9 декабря становится ежедневным.

Вместо поезда Новосибирск- Нерюнгри РЖД назначает на этом направлении беспересадочные вагоны, которые будут ходить в составе поезда N7/8 и перецепляться на станции Сковородино.

Прямое сообщение между Новосибирском и Нерюнгри не прерывается - в расписании остаются поезда N75/76 Москва- Нерюнгри (один раз в два дня) и N97/98 Кисловодск- Нерюнгри (два раза в неделю). Между этими городами также имеется авиасообщение: в зимнем расписании авиакомпании "Сибирь" (Группа S7) и "Якутия" выполняют по одному рейсу в неделю.

Вместе с тем, как сообщил заместитель начальника Западно-Сибирской службы развития пассажирских сообщений РЖД Алексей Булгаков на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в среду, в новом расписании с 9 декабря на Западно-Сибирской железной дороге появляются три новых маршрута: Томск- Караганда, Новосибирск- Абакан и Новокузнецк- Тюмень. Каждый из трех новых маршрутов будет курсировать через день.

Кроме того, добавил А.Булгаков, маршрут Новосибирск- Адлер будет удлинен, и теперь будет ходить через Новосибирск из Барнаула. Аналогичным образом будет удлинен поезд Новосибирск- Бийск, который теперь будет ходить из Томска.

"Вместо фирменного поезда Новосибирск- Красноярск будет ходить простой пассажирский поезд, тем самым, ценовая категория будет гораздо более востребована", - резюмировал А.Булгаков.